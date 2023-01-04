Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunla 2023 yılının ilk perdesini açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunla 2023 yılının ilk perdesini açacak.

SDT’den yapılan açıklamaya göre, Fabrikatör Bertrand Barnier’ın yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" isimli oyun, yarın saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier’in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu’nun Türkçeye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu’nun yönettiği bu oyun 6 Ocak Cuma saat 19.30’da, 7 Ocak Cumartesi saat 14.00 ve 19.30’da da sahnelenecek.