Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi yayımlandı. “Kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) 13 bilim insanı girdi.

Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Listeye SCÜ’den giren isimler şu şekilde açıklandı: Prof. Dr. Işık Yılmaz, Prof. Dr. Uğur Ulusoy, Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, Prof. Dr. Esin Kasapoğlu, Prof. Dr. Fatih Ungan, Doç. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Burak Tüzün, Doç. Dr. Zeynep Mine Şenol, Doç. Dr. Nail Altunay, Doç. Dr. Savaş Kaya, Doç. Dr. Koray Sayın, Doç. Dr. Adil Çelik, Doç. Dr. Goncagül Serdaroğlu.