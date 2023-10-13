Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği desteği alan ‘Siber Güvenlik Sektöründe İstihdam ve Girişimci Sayısının Artırılmasına Yönelik Eğitim Projesi’nin’ açılışı yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Teknokent öncülüğünde hazırlanan “Siber Güvenlik Sektöründe İstihdam ve Girişimci Sayısının Artırılmasına Yönelik Eğitim Projesi” Avrupa Birliği desteği aldı. Projenin açılış toplantısı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, kurum müdürleri, SCÜ Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen katılım öncesi mali yardım aracının istihdam, eğitim, sosyal politikalar bileşeni altında ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasası Destek Programı’ (NEET PRO) uygulanmaktadır. Bu uygulama içinde Cumhuriyet Teknokent yürütücülüğünde ‘Siber Güvenlik Sektöründe İstihdam ve Girişimci Sayısının Artırılmasına Yönelik Eğitim Projesi’ kabul edilmiştir. Sivas’ın siber güvenlik üssü haline gelmesi sağlanarak ilerleyen süreçte ulusal bazda tüm ülke genelinde siber güvenliğin öneminin artacağını umut ediyoruz. Siber güvenlik bireylerin kurumları ve ulusal güvenliğin korunmasında kritik bir öneme sahiptir. Modern dünyanın vazgeçilmez bir gerekliliği haline gelmiştir. Öncelikli olarak Sivas bölgesinde güvenliğin geliştirilmesi konusunda bilgi düzeyinin ve eğitim faaliyetlerinin artırılmasını sağlanarak, bu alanda girişimciler desteklenecek, bölgesel bazda yaşanan işsizlik sorunu için sektörel alanda çözüm üretilmiş olacaktır. Bölgede AB projeleri hakkında farkındalık oluşturulacaktır. Projemizin öncelikle Sivas’a, gençlerimize ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SCÜ Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan yaptığı konuşmada, “Yürütülen projedeki amacımız ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdamına katkı sunmak, onlara ihtiyaç duydukları eğitimi vermek ve bu sürecin sürekliliğini sağlamaktır. Proje kapsamında bilişim, yazılım ve bilgisayarla ilgili alanlarda eğitim almış ve eğitim almamışsa bile sıfırdan eğitim alacak 15-29 yaş arasında toplam 30 gencimiz desteklenecektir. Gençlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri staj imkânıyla sağlanacaktır.” dedi.