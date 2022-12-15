Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC’22) düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC’22) düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen sempozyum, SCÜ tanıtım videosunun gösteriminin ardından SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek’in açılış konuşmalarıyla başladı.

İki gün boyunca 4 oturumda devam eden konferansta, farklı ülkelerden de katılımcıların yer aldığı toplamda 37 sözlü sunum yapıldı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nden Betül Kübra Ekinci “Türkiye’de Yapay Zeka Ekosistemi ve Ekosistem Oluşturmak”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu “Tarımda Yapay Zeka”, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Zontul “Metaverse Nereye Koşuyor” ve Adalet Bakanlığı Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şubesi’nden Osman Nuri Hömek “Yapay Zeka Ne Değildir?” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sosyal Bilimler, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri gibi pek çok disiplini kapsayan konferansta sözlü olarak sunulan ve bilim kurulları tarafından kabul edilen çalışmalar ISBN numaralı bildiri kitapçığında yayınlanacak.