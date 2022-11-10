Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından “Multidisipliner Açıdan Doku ve Organ Bağışı” konferansı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından “Multidisipliner Açıdan Doku ve Organ Bağışı” konferansı düzenlendi.

SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, SHMYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Akkoyun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tok Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta; “Türkiye’de ve Dünya’da Doku ve Organ Bağışı” konusunda Dr. Öğr. Üyesi Hesna Gürler, “Doku ve Organ Bağışının Yasal Boyutu” konusunda Öğr. Gör. Rahime Bıçakçıgil Özsoy, “Doku ve Organ Nakil Süreci” hakkında Doç. Dr. Süleyman Koç, “Doku ve Organ Bağışının Dini Boyutu” hakkında Doç. Dr. Halis Demir, “Doku ve Organ Bağışı Süreci” konusunda ise Hemşire Gökhan Aynal katılımcılara bilgi verdi.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven konuşmacılara katılım belgesi takdim etti.