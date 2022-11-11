Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidan dikimi yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidan dikimi yapıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi karşısındaki alanda gerçekleştirilen dikime, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Çam, lavanta ve ladin gibi onlarca fidan toprakla buluştu.

Rektör Yıldız’ın ilk fidanı dikmesiyle başlayan etkinlik, diğer katılımcıların fidan dikimleriyle devam etti. Daha sonra dikilen fidanlara can suyu verildi. Fidan dikiminin ardından Rektör Yıldız öğrencilerle sohbet etti.