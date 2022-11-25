Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri düzenlendi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü tarafından 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Hamdi Karakaş, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. “Gülçehre, Yalgızam, Rast Şarkı" gibi çeşitli eserlerin seslendirildiği konser programı, Öğr. Gör. Hasan Noyan şefliğindeki Ana Bilim Dalı Orkestrası ve koro eşliğinde söylenen şarkılarla devam etti. Konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.