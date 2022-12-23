Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları tarafından “Nardugan Bayramı” konulu karma sergi düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları tarafından “Nardugan Bayramı” konulu karma sergi düzenlendi.

8 öğretim elemanının 19 eserinin yer aldığı sergiye SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Keskin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Nardugan Bayramı, Türkler tarafından kutlanan bir bayramdır”

Ön Türklerden beri devam eden geleneği anmak, hatırlatmak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. İlker Öngel, “Nardugan Bayramı, Türkler tarafından kutlanan bir bayramdır. İnanışa göre 21 Aralık’ta gece ve gündüz savaşmaya başlar, gece boyu süren savaşın ardından Güneş’in zaferi kazanmasıyla 22 Aralık’ta gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlar. Bir ‘yeniden doğuş’ olarak görülen bu bayramda, Türkler hayat ağacı olduğuna inandıkları akçam ağacını süslerdi. Tören sırasında ateş yakılır, ağacın altına hediyeler bırakılır ayrıca törene katılanlar tarafından ağaca renkli bez parçaları bağlanarak yeni yıl için dilekler dilenirdi. Akçam ağacı hem yazın hem de kışın yapraklarını dökmediği için ona ‘hayat ağacı’ gibi bir anlam atfedilmişti. Törende hayat ağacı etrafında ‘inderbay’ denilen bir oyun oynanırdı. Bu süreçte Türkler; yeni kıyafetler giyer, özel sofralar kurar, evlerini temizler, ailecek bir araya gelirlerdi. Yaşlıların ziyaretine gidilir, bir araya gelerek özel yemekler, şekerlemeler, yaş ve kuru meyveler hazırlanarak yenilirdi. Yine inanışa göre bayram, yakınlarla bir araya gelerek kutlanırsa uğur getirir ve ömür çoğalırmış” dedi.

Gelen misafirlere geleneklere uygun olarak taneli yiyeceklerden oluşan ikramların sunulduğu sergi, 28 Aralık tarihine kadar Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.