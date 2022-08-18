2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) kontenjanların doluluk oranları netlik kazandı.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) kontenjanların doluluk oranları netlik kazandı.

2022 YKS sonuçlarına göre SCÜ’yü tercih eden öğrenci sayısı 9 bin 551 kişi olarak açıklandı ve kontenjanların da yüzde 98,4’ünün dolduğu duyuruldu.

Öte yandan SCÜ’de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alan birim ve programlar da açıklandı. Buna göre SCÜ’de lisans düzeyinde ilk kez Hukuk Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine öğrenci alındı.