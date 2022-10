Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Gıda Güvenliği Konferansı düzenlendi.

Veterinerlik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, SCÜ Gıda Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Uslu, açılış konuşmasında gıda güvenliği konusunun son derece önemli bir hale geldiğini belirterek Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin henüz mezun olmadan konuya vakıf olmaları çağrısında bulundu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Can ise gıdanın insanlığın varoluşundan itibaren yaşam için en önemli parametreler arasında yer aldığını; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam kavramlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.