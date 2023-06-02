Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Akademik Kariyer ve Danışmanlık Komisyonu ve Ebelik Öğrenci Kulübünün tarafından “Ebelikte Kariyer Planlama (Akademi)” konulu konferans düzenlendi.

Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Yurtsal’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa bölüm öğrencileri katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayreddin Gezegen’in açılış konuşması ile başlayan program Doç. Dr. Burcu Yurtsal’ın kariyer yolculuğunu anlattığı sunum ile devam etti.

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Gezegen’in Doç. Dr. Yurtsal’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.