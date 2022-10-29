Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Cumhuriyet Bayramı Konseri gerçekleştirildi. Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser izleyicilerden tam not aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Cumhuriyet Bayramı Konseri gerçekleştirildi. Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser izleyicilerden tam not aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi. Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda gerçekleştirilen konsere, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. SCÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yılına ithafen düzenlenen konserin şefliğini Fakülte Öğr. Gör. Kürşat Taydaş yaptı. Türk Halk Müziğinin “Köroğlu Çeşitlemesi”, “Sivastopol Marşı”, “Uçun Kuşlar”, “Bil Oğlum” gibi pek çok seçkin eserin solo ve koro eşliğinde okunduğu konser dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.