Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde ASYU 2023-Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı başladı.

SCÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa; SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas İl Kültür Müdürü Aziz Erdoğan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

4 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan SCÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kaynar, “Maksadımız yapay zekâ ve akıllı sistemler konusunda çalışan birçok farklı disiplinden, akademisyen, araştırmacı, öğrenci, kişi ve kuruluşu bir araya getirmeyi hedeflemektir. Günlük hayatımızın neredeyse her alanına giren yapay zekâ alanındaki yeni gelişmelerin, fırsatlar ve tehditlerin ele alınacağı konferansın bilgi paylaşımı, iş birliği ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi gibi süreçlerin oluşumuna fırsat yaratarak ülkemizdeki yapay zekâ çalışmalarına katkı sunması beklenmektedir. Bu önemli konferans hem Üniversitemizin çeşitli birimlerinde halen yürütülmekte olan bu alandaki çalışmalara katkılar sunacak hem de akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında çalışma yapmak isteyen öğrencilerimizi teşvik edecektir. Konferansa katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 gün sürmesi planlanan konferansta; yapay zekâ, derin öğrenme, robotik ve otomasyon, akıllı üretim sistemleri, akıllı şehirler, akıllı enerji sistemleri, otonom araçlar, akıllı lojistik, akıllı optimizasyon algoritmaları, artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ve tıp bilişimi konularında bilimsel çalışmalar sunulacaktır.