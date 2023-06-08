Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi öncülüğünde Öğr. Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Programı çerçevesinde desteklenen “Turizm Fakültesi Öğrencilerine Afetlerde Gıda Tedariki ve Beslenme Eğitimi” programı düzenlendi. Düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş gerçekleştirdiği konuşmada, “ Ülkemiz asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük deprem ile sarsıldı. Bizler bölgeye çok ciddi şekilde gıda desteğinde bulunduk. Bu projede ise insanlarımızın afet bölgelerindeki davranışları, koordinasyonları oldukça önemli. Burada biz akademisyenlere çok iş düşüyor. Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı sunuyor, tebrik ediyorum” dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç konuşmasında, Afet döneminde Turizm Fakültemizin gıda tedariki konusunda oldukça verimli çalıştığına değinerek proje çerçevesinde Doç. Dr. Emre Hastaoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Emre Hastaoğlu ise konuşmasında, “Bizler afet dönemlerinde afetzedeler nasıl beslenmeli, onlara besin nasıl ulaştırılmalı, gönüllü ya da görevliler nasıl belirlenmeli, yardımseverler tarafından gelen hammadde tedariki ve trafiği nasıl sağlanmalı, oluşabilecek iş kazaları ya da makine-ekipman arızaları nasıl giderilmeli, hazırlanan gıdalar nasıl daha düzgün ve güvenli dağıtılmalı ve depremin ilerleyen günlerinde yerinde-taşınabilir yiyecek hazırlığı nasıl yapılmalı gibi soruların cevabını bulmak maksadıyla bu eğitim projesi geliştirilmiştir ” ifadelerini kullandı.

Program, eğitime destek sunan akademisyenlere belge takdiminin ardından son buldu.