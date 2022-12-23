Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Voleybol Takımı, üniversiteler arası turnuvada başarıya imza attı. SCÜ, Voleybol Bölgesel Ligini ikinci tamamladı ve Süper Lig’e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Voleybol Takımı, üniversiteler arası turnuvada başarıya imza attı. SCÜ, Voleybol Bölgesel Ligini ikinci tamamladı ve Süper Lig’e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, Malatya İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Ligine katıldı.

Spor Şube Müdürlüğü Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar çekişmeli geçti. SCÜ Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ikinci tamlayarak Üniversiteler Süper Ligi’ne yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

“Hedefimiz Süper Lig”

Konu ile ilgili konuşan SCÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Sınırkavak, Malatya’da Sivas’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Sınırkavak, “Bu sene Üniversite Spor Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kadınlar bölgesel lig maçlarına katıldık. Bu müsabakalarda takımımız ikinci olarak Süper Lig’e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz derslerden sonra haftanın 4 günü antrenman yaparak müsabakalara hazırlandı. Gruptan ikinci olarak çıktık. Süper Lig’e çıkma maçları 2 ay sonra oynanacak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar şehrimizi, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Erkek Voleybol Takımımız Süper Lig’de mücadele ediyor, Kadın Hentbol Takımımız da Süper Lig’de mücadele ediyor. Bizde kadın voleybol takımı olarak Süper Lig’e katılmayı hedefliyoruz. Bu üniversite öğrencilerinden kurulu bir takım. Kulüp takımı gibi değil. Gelecek sene üniversitemize voleybol oynamış deneyimli, tecrübeli sporcular gelirse eğer onları takımımıza almayı isteriz. Bu kulüp takımı değil, transfer şansımız maalesef yok. Mevcut öğrencilerimizle müsabakalara katılmaya devam edeceğiz. Bizlere desteğinden dolayı rektörümüz Alim Yıldız’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başpınar: “En iyi şekilde temsil edeceğiz”

SCÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beğen Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden İrem Başpınar ise, Süper Lig’e yükselme maçlarında Sivas’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, “İnönü Üniversitesinde maçlar oynadık. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Rakiplerimiz bize göreydi. Maçlarda güzel mücadele ettik. Başta antrenörümüze, rektörümüze bize destek olan herkese ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En iyi mücadeleyi yaptık, Süper Lig maçlarına gitmeye hak kazandık. Süper Lig’e yükselme maçlarında da şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Yumruktay: “Amacımıza ulaşmak beni mutlu etti”

SCÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinden Sedanur Yumruktay da, takım olarak hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu vurguladı. Yumruktay, “Maçlarımız beklediğimden çok daha güzel geçti. Bir amacımız vardı ve buna da ulaştık. Çok mutluyuz. Başta rektörümüz Alim Yıldız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımıza ulaşmak beni gerçekten mutlu etti. Şimdiki hedefimiz de Süper Lig’e çıkmak ve orada üniversitemizi temsil etmek” ifadelerini kullandı.