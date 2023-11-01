Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) eğitim gören Gazzeli öğrenciler Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarih boyunca her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan aziz bir milletiz. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Kudüs için, Mescid-i Aksa için ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Üniversite olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi.