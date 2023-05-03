Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Tel, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç ve akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız törende yaptığı konuşmada, “Akreditasyon süreci boyunca gösterdikleri başarılardan ötürü Sağlık Bilimleri Fakültemizi, Hemşirelik Bölümümüzü ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu başarıyı ve kaliteyi artırarak devam ettireceğimizi biliyorum. HEPDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç’a da emeği için teşekkür ediyorum” dedi.

HEPDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç ise yaptığı açıklamada, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün, HEPDAK tarafından akreditasyon belgesinin sunulması toplantısında bulunuyoruz. Ben burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Akreditasyon süresince bu başarıya katkı ve desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Yekbaş’a ve emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ederim.” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.