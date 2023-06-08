Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Üniversiteler Birliği (TURKINIB) toplantısına katıldı.

İki gün süren toplantıda Orhun Değişim programı başta olmak üzere ortak eğitim, kültür ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak Türk dünyasından Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile Erasmus ve ikili anlaşmalarımızın bulunduğunu, pek çok sayıda öğrenci ve personel değişiminin gerçekleştirildiğinden bahsederek Orhun Programı ile bu ilişkilerin daha da artacağını söyledi.