Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

öğrencileri, İletişim Fakültesinde düzenlenen uygulamalı sinema ve fotoğrafçılık atölyelerine katıldı.

Atölye çalışması çerçevesinde Dr. Öğr. Üyesi Özgür İpek “Sinemanın Tarihsel Gelişimi Ve Dijital Sinema”, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Selim Kobaza ise “Atölye Çerçevesinde Fotoğraf Makinesi Kullanımı” başlıklı konularda öğrencilere eğitim verdi. Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden

Nurgül Kartal yaptığı konuşmada, bu iş birliğinin önümüzdeki zamanlarda da devam edeceğini ve öğrencilerin memnuniyetini ifade etti.