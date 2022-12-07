Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi(SCÜ), Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları değerlendirmesinde birçok ana dalda tam puan alarak üst sıralarda yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi(SCÜ), Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları değerlendirmesinde birçok ana dalda tam puan alarak üst sıralarda yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan yaptığı açıklamada, "Aldığımız puan bulunduğumuz bölge itibariyle kıyaslama yaptığımızda üniversite hastaneleri içinde emsal teşkil edecek düzeyde önemli bir puandır" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Doğan, “Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire başkanlığı tarafından hastanemizde 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde değerlendirme yapılmıştır. Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi, sağlık kurumlarının Hizmet Kalite Standartları’nı karşılama düzeylerinin belirlendiği, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin geri bildirimin sağlandığı, konusunda uzman değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen yerinde gözlem ve inceleme faaliyetine verilen isimdir. Yapılan bu değerlendirme de; sağlık hizmeti sunumunda çok önemli yerlere sahip olan; Bilgi yönetim sistemi, Biyokimya laboratuvarı, Dış kaynak kullanımı, Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, Kalite Yönetimi, Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve doku nakil hizmetleri, Yenidoğan Yoğun bakım gibi tüm birimlerde yapılan ilgili standart maddelerinden tam puan ile değerlendirildiğimiz görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Hastane yönetimi olarak hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla, çağımızın gerektirdiği tüm modern donanımları halkımızın hizmetine sunmaktan ve bu hizmetleri sunarken Sağlık Bakanlığının hastane kalite standartlarını karşılamaktan büyük onur duyduklarını belirten Prof. Dr. Doğan, “Bu değerlendirmede emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, hastanemizin kalite temsilcisi Doç. Dr. Çağlar Yıldız, kalite koordinatörü Gülsüm Oflaz, İdari Yöneticilik, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği ve tüm birim kalite sorumlularına ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.