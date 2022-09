Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren Doç. Dr. Ebru Yabaş, hastalıkların ön teşhisinde kullanılmak için yaptığı “Nefes Sensörü” isimli araştırması ödül getirdi

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Yabaş, uluslararası platformda aday olarak gösterildiği ürün geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmaları ile “International Scientist Awards 2022 on Engineering, Science and Medicine” alanında “Best Researcher Award” ödülünü almaya hak kazandı. 2021 yılında “CA19118- High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications” başlıklı COST aksiyonu proje ekibine “Working Group Member” olarak Türkiye’den dâhil edilen ve aksiyonu çerçevesinde yeni nesil karbon bazlı nano malzemelerin üretimi ve bu malzemelerin hastalıkların ön teşhisinde kullanılabilecek “Nefes Sensörü” geliştirilmesi üzerine araştırmalarını sürdüren Doç. Dr. Yabaş’ın COST aksiyonu çerçevesinde pek çok hastalığın ön teşhisinde kullanılabilecek “Nefes Sensörü” geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar dikkat çekmiş ve uluslararası bilim komitesi tarafından sanayi, akademi ve araştırmacıların bir araya geldiği uluslararası bir platform olan INSO Awards’da “International Scientist Awards 2022 on Engineering, Science and Medicine” alanında aday gösterilerek bu çerçevesinde araştırma profili en iyi araştırmacı ödülünü (Best Researcher Award) aldı.

Doç.Dr. Ebru Yabaş, başarıdan mutluluk duyduğunu belirterek, “Üniversitemizin uluslararası platformda mühendislik, fen ve sağlık bilimleri temel alanlarında yaptığımız çalışmaların tanıtılmasına katkılarını bizlerden esirgemeyen, başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere CÜTAM Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Şimşir ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.