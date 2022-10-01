Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Görgün, 2019 yılında 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde "Demir Yolu Tekerleği ve Aksı Tam Otomatik Ultrasonik Muayene İstasyonunun Geliştirilmesi" isimli proje ile destek almaya hak kazanmıştı. Proje, ilgili teknoloji-yürütme grubu komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu "Fikir Sahibi Araştırmacı Teşvik Ödülü" almaya layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Görgün, 2019 yılında 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde "Demir Yolu Tekerleği ve Aksı Tam Otomatik Ultrasonik Muayene İstasyonunun Geliştirilmesi" isimli proje ile destek almaya hak kazanmıştı. Proje, ilgili teknoloji-yürütme grubu komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu "Fikir Sahibi Araştırmacı Teşvik Ödülü" almaya layık görüldü.