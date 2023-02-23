Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Bostancıoğlu başkanlığında 17 kişilik akademik ve idari personelden oluşan SCÜ ekibi, Hatay’da hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Bostancıoğlu başkanlığında 17 kişilik akademik ve idari personelden oluşan SCÜ ekibi, Hatay’da hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Hatay’da çalışmalara katılan ekip, yaklaşık 2 bin adet binada hasar tespitinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bostancıoğlu, Hatay’da yıkımın çok fazla olduğunu ifade ederek, “Diğer şehirlerdeki arkadaşlardan edindiğim bilgiler çerçevesinde Hatay’da yıkımın çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde AFAD’la koordineli şekilde 6 gün boyunca detaylı bir biçimde çalışmalarımızı yürüttük. Bu çalışmalarla ilgili raporlarımızı oluşturduk” dedi.