Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya’nın araştırma grubunun çalışması, dünya genelinde tüm alanlarda Nature Index’e giren toplam 82 dergiden biri olan “Journal of Physical Chemistry Letters” da yayınlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya’nın araştırma grubunun çalışması, dünya genelinde tüm alanlarda Nature Index’e giren toplam 82 dergiden biri olan “Journal of Physical Chemistry Letters” da yayınlandı.

İlgili çalışmada Doç. Dr. Kaya’nın yanı sıra, Universiy of Southern California’dan Prof. Dr. Oleg V. Prezhdo, National Research Nuclear University’den Prof. Dr. Konstantin P. Katin ve Prof. Dr. Mikhail M. Maslov’un da yer aldığı çalışmada 2 boyutlu fosfor karbidlerin elektron taşıma özellikleriyle ilgili önemli bulgular elde edildi.

SHMYO Öğretim Üyesi Kaya, yaptığı açıklamada, kimyasal türlerin reaktivitelerini açıklamak adına geliştirilecek olan yeni reaktivite teoremleri ve yaklaşımları üzerine odaklandıklarını belirterek, amacının SCÜ’yü teorik kimyanın önemli merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu, bu amaç çerçevesinde de önemli yol kat ettiklerini belirtti.