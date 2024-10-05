Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin’in hastanede yapılan kontrollerinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague ilk hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşırken Scottie Wilbekin sakatlık yaşadı. Müsabakanın ilk periyodunda sakatlık yaşayan Wilbekin, maça devam edemedi ve kenara geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır. Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.