Muğla’nın Menteşe ilçesinde scooter üzerine yerleştirdiği koltuğun üzerine oturup trafiğe çıkıp yolculuk yapan şahsın sosyal medya görüntüleri dikkat çekerken, trafik ekipleri şahsa 3 bin 12 Lira para cezası uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, hem dikkat çekti hem de tepki topladı. Görüntülerde, bir vatandaşın elektrikli scooter’a koltuk yerleştirerek trafikte tehlikeli bir şekilde seyahat ettiği tespit edildi. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, söz konusu şahsın trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Trafiği tehlikeye düşüren şahsa, 3 bin 012 TL para cezası uygulandı.