Gaziantep’te yaklaşık 5 ay önce meydana gelen scooter kazasında ölen Ezgi Yiğit’in ailesi, kazaya sebebiyet veren ve tutuklanan ehliyetsiz sürücünün olaydan 20 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Gaziantep’te yaklaşık 5 ay önce meydana gelen scooter kazasında ölen Ezgi Yiğit’in ailesi, kazaya sebebiyet veren ve tutuklanan ehliyetsiz sürücünün olaydan 20 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Gaziantep’te 12 Nisan günü Batıkent mevkisinde gerçekleşen kazada O.S. idaresindeki otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak’a çarpmış, feci kazada iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ise yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki O.S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Lise öğrencisi Ezgi Yiğit’in ailesi, sürücü O.S.’nin 20 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ailenin avukatı Ergin Sözen, “Ezgi Yiğit scooter kazası olarak lanse edilen bizce ise bir cinayet vakasıyla aramızdan alındı. O.S. 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü. Ailesinin kendisine sağlamış olduğu araçla cadde üzerinde henüz hareket dahi etmeyen iki genç kıza çarptı. Birinin ağır yaralanmasına diğerinin ise ölümüne sebep oldu. Bugün olayın üzerinden geçen yaklaşık 5-6 ay geçen sürede henüz olaya dair hiçbir görüntünün ortaya çıkmaması, kamera görüntüsünün bulunamaması. Kameraların olay yerini gördüğünü düşünmemize rağmen savcılık aşamasında hiçbir şekilde kameralarla ilgili gerekli araştırma yapılmadı. Bunlara dair hardisk incelemeleri yapılmadı. Dosya mahkemeye yaptığımız tensip ile birlikte yaptığımız talep üzerine yaklaşık 3-4 ayrı talepten sadece bir tanesi olan bir mağazanın güvenlik kamerasının olayı görme ihtimaline dair siber suçlara gönderildi. Ama bunun dışında dosyaya girmiş olay anına ait bir görüntü yok. Sanık olaydan sonra her ne kadar tutuklansa da bir tane tanığın beyanı ve sağlıksız bir beyanla hazırlanan 20 gündeki rapor üzerinden kişi serbest bırakıldı. Aynı sanık dosyaya gelerek savcılık aşamasında bu benim beyanım değil, benim beyanımı alan hastane polisi tarafından yanlış aktarılmış diyerekten düzeltildi. Buna rağmen savcılık itirazlarımızı değerlendirmedi. Kişi yeniden tutuklanmadı. Ailenin adalet mücadelesi bugün kamuoyunun bilgisine ve görgüsüne taşınmak zorunda kaldı” diyerek tepki gösterdi.

Kazada yaşamını yitiren ve zor günler geçirdiklerini belirten Abla Elif Yiğit ise, ’’12 Nisan 2022 Salı günü vefat eden Ezgi Yiğit’in ablasıyım Elif Yiğit. Burada bir hayat kaybedilmiş. Bir can alınmış ve 17 yaşında bir kız. Bu bizim kardeşimiz değil sizin kardeşiniz de olabilirdi. Biz aile olarak oturup acımızı yaşamak yerine sürekli bir adalet arayışındayız. Biz kardeşimizi kaybettik. Ablamı geri getiremeyiz ama şu saatten sonra onu bizden koparan kişiye adalet cezasını versin istiyoruz. Tek isteğimiz adil bir yargılanma yapılmasıdır” diye konuştu.