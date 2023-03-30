Kurduğu ‘Scootable’ adlı girişimle elektrikli scooter ve bisikletlerin çalışmasını sağlayan yazılımsal altyapıyı üreten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Emrecan Durmaz, Avrupa Birliğinin (AB) en büyük şirketlerinden biri olan EIT Urban Mobility’den yatırım aldı.

İzmir’de yaşayan 29 yaşındaki Emrecan Durmaz, İEÜ Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı’na 2022 yılında başladı. Lisans eğitimini ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Durmaz, son dönemde kullanım sıklığı giderek artan elektrikli scooter ve bisikletlerin yazılımsal altyapısını hazırlamak üzerine yoğunlaştı. Temellerini İzmir’de attığı Scootable’ı kısa sürede büyüme yoluna sokan Durmaz, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre’deki 2 firma ile de çalışmaya başladı. Mikromobilite alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Durmaz, AB’nin en büyük şirketlerinden biri olan EIT Urban Mobility’den yatırım almaya hak kazanan sayılı şirketler arasına girmeyi başardı. Yeşil Mutabakat çerçevesinde, karbon ayak izini düşürmek hedefiyle yapılan çalışmalarda kendilerine yenilik katacak şirketleri seçen EIT, Avrupa’daki çok sayıda firma arasında yaptığı inceleme neticesinde Scootable’a ortak olmayı kararlaştırdı. EIT gibi çok büyük bir teknoloji şirketiyle partner olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Durmaz, “Yüzde 2’lik hisseyle ortağımız oldular. Elbette oran değil, çalışmalarımızı takip ederek bizi yatırım yapmaya değer görmeleri önemli. Yurt dışındaki ağımızı genişleterek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

Avrupa’da kullanım daha yaygın

Kısa sürede zoru başararak kalıcı bir ilerleme sağladıklarını, yaptıkları çalışmaların Avrupa’da da değer gördüğünü bilmenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Durmaz, “Son dönemde elektrikli scooter ve bisikletleri sokaklarda çok fazla görmeye başladık. Çeşitli mobil uygulamalar üzerinden de bunları kolaylıkla temin edebiliyoruz. Bu araçları üretirken ya da şirketler için bir sistem oluştururken, yapılması gereken yazılımsal altyapılar mevcut. İşte şirket olarak biz de tam anlamında bunu gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da elektrikli scooter ve bisikletlerin kullanım oranı, ülkemize göre çok daha fazla. Yeşil Mutabakat çerçevesinde karbon ayak izinin azaltılması da temel önceliklerden biri olduğu için Avrupa genelinde bu tarz scooter ve bisikletlerin kullanımı teşvik ediliyor. EIT Urban Mobility, çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler üretme noktasında kendilerini geliştirecek şirketlere yatırım yapıyor. Bu konuda çok sayıda şirketi değerlendirerek hassas bir inceleme gerçekleştiriyor. EIT’ten yatırım almak herkesin beklentisi. Bu fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz” dedi.

Birçok avantaj sağlayacak

Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık şirketimizin yüzde 2’lik hissesi EIT’ye ait. Maddi konularda çok hassas oldukları için maddi verileri paylaşamıyorum. Ancak EIT ile ortak olmanın maddi destekten çok daha fazla avantajları var. Böyle bir ortaklık sağlamak büyük prestij. Aynı zamanda sizin çalışmalarınızın ne kadar doğru ve gerçekçi olduğunun da bir göstergesi. Artık EIT tarafından düzenlenen tüm eğitimlere de katılabileceğiz. İş çevresi, yani network oluşturmak anlamında da EIT’nin bize büyük destekleri olacak. Bu sayede dünyaca ünlü yeni markalarla tanışarak onlara çalışmalarımızı anlatabileceğiz. Hedefimiz yurt dışı pazarımızı genişletmek, bu sayede ülkemizi de layıkıyla temsil etmek. EIT, kendilerine başvuran şirketlerden sadece yüzde 3’üne yatırım desteği veriyor. Biz, birçok ülkeden çok sayıda değerli şirket arasında yüzde 3’lük dilime girmiş olduk.”

Sürdürülebilirlik vurgusu

Küçük yaşlardan beri teknolojiye ilgi duyduğunu ve meslek seçimine de bunu yansıttığını söyleyen Durmaz, “Sevdiğim, çalışmaktan keyif aldığım bir alanda ilerliyorum. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız, başarılı olmanız daha kolay. Bilgisayar mühendisliği alanında eğitim alırken zaten aklımda mikromobilite kısmına yoğunlaşmak vardı. Ancak bunu yaparken sürdürülebilirlik konusunda nitelikli bir eğitimden geçmek istiyordum. Çünkü mikromobilite ve elektrikli scooter ya da bisiklet demek, aynı zamanda sürdürülebilirlik demek. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, bu alanda birçok çalışması, uluslararası yayını olan bir isimdi. Bu noktada İzmir Ekonomi Üniversitesini tercih etmekte hiç tereddüt duymadım. Bana çok destekleri oldu. İyi ki burayı tercih etmişim. Mikromobilite alanında daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.