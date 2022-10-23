Antalya’da scooter ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin cenazeleri, aileleri tarafından gözyaşları arasında teslim alındı.

Antalya’da scooter ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin cenazeleri, aileleri tarafından gözyaşları arasında teslim alındı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan’ın da bulunduğu scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan’ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İki gencin cenazeleri ise hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözyaşları sel oldu

Olayı haber alan gençlerin yakınları ve arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Cenazeler gözyaşları arasında teslim alındı. Oğlunun cenazesini almaya gelen Ela Balcı ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yakınları teselli etti. Ada Kayahan’ın Manavgat ilçesi Ahmet Mahallesi’nde toprağa verileceği, Mahmut Yağız Balcı’nın ise Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.