Akmerkez, Wise Akademi iş ortaklığıyla çocukların ve yakın çevresinin eğitimine katkı sağlayacak “School of Akmerkez by Wise Akademi” projesini hayata geçiriyor.

Psikoloji temelli sanat ve eğitim merkezi Wise Akademi iş birliği ile 1 Ekim itibarıyla hayata geçecek “School of Akmerkez by Wise Akademi”de farklı atölyeler, eğitimler ve oyunlar yer alacak. Bireylerin erken çocukluktan itibaren etkileşimde oldukları diğer kişilerle birlikte “iyi olma haline” destek olmak amacıyla psikoloji temelli eğitim içerikleri üreten ve uygulayan akademi, yalnızca çocuğu değil, onun sosyal dünyasının derin paydaşları olan ebeveynleri ile öğretmenlerini de çalışmalarına dahil ediyor. Açılış programında çocuklarla drama atölyesi ve bez çanta boyama gibi etkinliklerin yanı sıra Cumartesi günü Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk "Çocukların Gelişiminde Tiyatronun Önemi ve Ebeveynlik Tutumları", Pazar günü Matematikçi Dr. Özer Öztürk “Anne-Baba Matematiği” başlıklı söyleşilerle Akademi’nin Kurucusu Vildan Güleç’in konuğu olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akmerkez AVM Genel Müdürü Hakan Tümkaya, “Eğitim her zaman en değer verdiğimiz konulardan biri oldu. Etkili eğitimin, çocuğu merkeze alan fakat ailesi ve öğretmenleri dahil olmak üzere tüm çevresini sürece dahil eden bir anlayış ile mümkün olacağına inanarak Wise Akademi ile bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. 1 Ekim günü açılışını yapacağımız ‘School of Akmerkez by Wise Akademi’ için çok heyecanlıyız. Çocuklar ve yetişkinler burada tiyatrodan felsefeye, dilsel gelişimden matematiğe, yabancı dilden bilime ve sanata birçok eğitimi uzmanlar eşliğinde eğlenceli bir yolla alacak. Aynı zamanda Ebeveynlik Okulu ve Aile Oyun Grubu gibi içerikler ve çeşitli atölyelerle de çocuğun yakın çevresine donanım kazandıracağız” dedi.

Wise Akademi Kurucusu ve Genel Müdürü Vildan Güleç ise “Beş yıl önce ‘Bireysel ve Birlikte İyilik’ sloganıyla çıktığımız yolda, bireylerin erken çocukluktan itibaren etkileşimde oldukları diğer kişilerle birlikte “iyi olma haline” destek olan psikoloji temelli tiyatro, eğitim, kitap ve oyun içerikleri üretiyoruz. Oyunla ve eğlenerek öğrenmeyi, sanatın en güçlü alanlarından biri olan tiyatro üzerinden kurgulayarak hazırladığımız, dünyanın ilk ‘çift dilli’ yani aynı anda hem çocuğa hem de yetişkine hitap eden ‘Ebeveyn-Çocuk Tiyatrosu’ oyunlarımız her hafta sonu ailelerle buluşacak. Yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi ‘School of Akmerkez’de de gerçekleşecek tüm etkinlikler alanının uzmanları tarafından yürütülecek. 1 Ekim günü açılışını yapacağımız akademi her yaşa hitap eden içerikleriyle bir keşif, deneyim ve gelişim merkezi olacak” şeklinde konuştu.