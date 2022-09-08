Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından hazırlanan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi”, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” (CMDP) çerçevesinde 22.5 Milyon lira destek almaya hak kazandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından hazırlanan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi”, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” (CMDP) çerçevesinde 22.5 Milyon lira destek almaya hak kazandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen program dahilinde destek alacak olan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi”nin sözleşmeleri; Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü, “ORAN 2022 Yılı Sivas Projeleri Sözleşme İmza Töreni” ile imzalandı.

Törende konuşan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi” hakkında bilgi verip, “Projemiz üç ana temadan oluşuyor. Optik ince film kaplama ve tasarım prosesleri gerçekleştirilmesi; mevcut ürünlerinin niteliklerinin artırılması, İlimizde ve il dışında optik alanında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık verilmesi bu üç temayı oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Savunma sanayi ve optik alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Akademisyenlerimizin yürütücülüğünde, SBTÜ Destekleme ve Geliştirme Vakfı ve Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı ortaklığında; ASELSAN Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iştirakiyle gerçekleştireceğimiz Projemizin bütçesi 22.5 Milyon liradır. Bunun yaklaşık 9 Milyon Lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tarafından sağlanacaktır.” dedi.

Kızılötesi kamera ve sensörlerin geliştirilmesi, optik alandaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Ülkemizin, özellikle termal alanda ince film kaplamalar konusunda birçok Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç vardır. Mevcuttaki hassas optik firmalarının ticari üretimlerinin yoğun olması sebebiyle Ar-Ge araştırmalarına yeterli zaman ayırmaları mümkün olmuyor. Bu noktada ASELSAN Sivas Hassas Optik ile birlikte çalışarak söz konusu firmalara hizmet verecek bir altyapının, nitelikli projeler gerçekleştirilmesinin, Ar-Ge çalışmaları yapılmasının gerekliliğini tespit ettik. Optik İnce Film Kaplama ve Tasarım Merkezimizin kurulması ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda optik kaplama reçetelerinin oluşturulması, kızılötesi bölge ince film kaplama tasarımı ve uygulamasının yapılması, halihazırdaki firmaların yanıt veremediği talebin karşılanması, elmas benzeri karbon ince film kaplama tasarım ve uygulamaları ile bölgemizdeki eksikliğin giderilmesi ve yurt dışına bağlılığın azaltılarak yerelleşmeye destek olunması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde 22.5 Milyon Lira destek almaya hak kazanan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi” sözleşmesine imzalar atıldı.