Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanan “En Etkili Bilim Adamları” listesi açıklandı.

Yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan 2022 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim Adamları” listesine Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (SBTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Adem ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammad Azhar Nadeem girme başarısı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, “En Etkili Bilim Adamları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.