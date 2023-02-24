Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim yapılması yönünde alınan karar sonrasında; öğrencilerin sürece ilişkin sorularını cevaplamak, görüş ve önerilerini ilgililere doğrudan iletebilmelerini sağlamak amacıyla çevrimiçi buluşma programı gerçekleştirdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim yapılması yönünde alınan karar sonrasında; öğrencilerin sürece ilişkin sorularını cevaplamak, görüş ve önerilerini ilgililere doğrudan iletebilmelerini sağlamak amacıyla çevrimiçi buluşma programı gerçekleştirdi.

Çevrimiçi buluşmada; yaşanılan deprem felaketleri sebebiyle üzüntülerini dile getiren Kul; uzaktan eğitim boyunca öğrencilerin eğitimlerinde hiçbir aksaklığa yer vermeyecek şekilde tüm hazırlıkların tamamladığını söyledi.

Bu dönemin en verimli şekilde geçirilmesinin sağlanması bakımından Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıyla birlikte tüm akademik birimlerin “öğrenci odaklı üniversite” anlayışı çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını belirten Kul; öğrencilerin sürece ilişkin sorularını da cevapladı.