Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Ülkü Tutar tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) akademik personeline yönelik BİGG-Take Off Projesi tanıtım ve bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminerde; girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı anlatıldı.