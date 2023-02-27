SBTÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Burak Veske tarafından karşılaşılan zararlı yazılım çeşitleri, zararlı yazılımlara karşı alınabilecek tedbirler, kurum personelinin söz konusu zararlı yazılımlara karşı farkındalığını sağlamak, siber tehditlere karşı yapılabilecek işlemler ve SBTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının siber tehditlere karşı aldığı önlemler konularında eğitim verildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) akademik ve idari personeline yönelik “Siber Güvenlik ve Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

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