Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ) tarafından bu sene ilk kez alımı yapılan lisans öğrencileri için ‘Yeni Kayıt Oryantasyon Programı’ başladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ) tarafından bu sene ilk kez alımı yapılan lisans öğrencileri için ‘Yeni Kayıt Oryantasyon Programı’ başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Yeni Kayıt Oryantasyon Programı’ başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan programa; SBTÜ Rektörü Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Oryantasyon programı çerçevesinde ‘Açık Mikrofon’ temasıyla ilk söz hakkı kendilerine verilen öğrenciler duygularını, heyecanlarını ve beklentilerini salondakilerle paylaştılar. Üniversite faaliyetlerini akademisyenlerden dinleyen lisans öğrencileri, eğitim süreçlerinin nasıl geçeceği hakkında bilgiler aldı. Üniversite tanıtımıyla devam eden program çeşitli etkinliklerle beş gün boyunca devam edecek.

“Ülkemizde bir ilk”

Öğrencilerin gelecekleri için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, “Bugün Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk defa aldığı lisans öğrencilerine oryantasyon programı uygulamasına başladı. 5 gün sürecek olan programın ilk 3 günü Sivas’ta gerçekleştirilecek. Hem Üniversitemizi hem Sivas şehrimizi tanıtacağız. Ayrıca bölümler de gelecek kariyerleri için çeşitli tanıtımlar gerçekleştirecekler. Son 2 günde ise mühendislik ve havacılık fakültesi öğrencileri Ankara da programa devam edecekler. Bu çerçevede perşembe günü HAVELSAN ve TUSAŞ şirketlerine ziyaretleri olacak. Tarım bilimlerinde olan öğrencilerimiz içinse Adana ve Konya da oryantasyon programı düzenlenecek. Burada tarım alanında ülkemizde önde gelen tarım firmaları tanıtılacaktır. Bu oryantasyon programı ülkemizde ilk defa bu kadar detaylı şekilde gerçekleştiriliyor. Bu bizim öğrencilerimize ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Öğrencileri geleceğe hazırlamak bilgilendirmek adına bu çalışma yapılıyor. Sanayi ve tarım bilimlerinde özelleşmeye çalışan Üniversitemiz, bu adımları hemen ilk günden tanıtmaya başladı. Ayrıca öğrencilerimiz çok başarılı, ilk defa lisans öğrencileri almamıza rağmen yüksek puan almış öğrenciler tercihte bulundu. Öğrencilerimizin bu başarılarının devamı ve geleceğe hazır olmaları için akademik kadro olarak tamamıyla hazırız. Gençlerimiz ülkemize örnek olacak parmakla gösterilecek. Eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Amaç nitelikli öğrenci yetiştirmek”

Bu yıl ki lisans öğrencileri adaylarının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kul, “Öğrencilerin üniversitemizi araştırıp ve gelecekte onlara neler verebileceğimizi bilerek geldiklerinin farkındayız. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin büyük çoğunluğu il dışından geliyor. Öğrenci sayılarımız 100 kadar Türk, 20 veya 40 öğrenci de yabancı öğrencimiz olacak. Bizim amacımız sayıyı yüksek tutmak yerine az sayıda nitelikli öğrenci yetiştirmek. Gelecek yıllarda öğrencilerin ilgisinin yoğun şekilde aratacağını düşüyoruz” şeklinde konuştu.

“ Bu üniversiteyi tercih ettim çünkü çok güzel ortaklıkları vardı”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandığını belirten Onurhan Ergüder, “Buraya geldik çok sıcakkanlı karşılandık. Üstümüzü aldık, çeşitli hediyeler aldık. Bu üniversiteyi tercih ettim çünkü çok güzel ortaklıkları vardı. Benim için çok işime yarayacağını düşündüm” ifadelerine yer verdi.

“Yeni nesil üniversite”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite olduğunu belirten Dila Dinçer, “Bu üniversiteyi tercih ettim çünkü; yeni nesil bir üniversite burası ve işe geçebileceğimin garantisini gördüğüm için geldim. Hepimiz çok heyecanlıyız, güzel dostluklar kuracağımızı düşünüyorum” ifade etti.