Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Malaya Üniversitesi arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Malaya Üniversitesi arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

Malezya’da eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan Malaya Üniversitesi’nden Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yong Zulina Zubairi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkan Vekili Dr. Patricia Nora Riget, SBTÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Genel Sekreter Kadir Ali Seçer, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Ozan Ercan, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili Lokman Altun ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Öğr. Gör. Furkan Bütün yer aldı.

Yapılan karşılıklı görüşmeler ve fikir alışverişleri neticesinde SBTÜ’nün daha önce kurumlar arası anlaşmasının olmadığı Malaya Üniversitesi ile gelecekte ortak projeler ve öğrenci-personel hareketliliklerini destekleyici faaliyetlerde bulunabilmesi için İyi Niyet Anlaşması imzalandı.