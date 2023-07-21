Araştırma ve projeleriyle adından söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi açtığı stantlarla geleceğin mühendislerini arıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere rehberlik yapmak ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tanıtabilmek için Sivas’ta iki ayrı notada stant açtı.

Stantları ziyaret eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, üniversitelerinin geleceğin mühendislerini yetiştirdiğini belirterek, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, butik bir üniversite olmasına rağmen kurduğu alt yapı, sosyal alanlar ve akıllı sınıfları olsun oldukça iddialı bir üniversitedir. Biz geleceğin mühendislerini ve teknik elemanlarını yetiştirmede oldukça iddialıyız. Biz gençleri stantlarımıza ve üniversitemizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.

“Geleceğin mühendislerini ve teknik elemanlarını yetiştirmede oldukça iddialıyız”

Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerin uzun sınav maratonu sonunda bekledikleri sınav sonucunun açıklandığını belirterek, “Gençler, geleceklerini planlamak için üniversite planlamalarını yapacaklar. Biz de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak hem üniversitemizi tanıtmak hem de gençlerimizin geleceklerini planlamaya yardım etmek amacıyla Sivas’ta iki alanda tanıtım fuarı ve tercih rehberliği yapmak amacıyla stant açtık. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi butik bir üniversite olmasına rağmen kurduğu alt yapı, sosyal alanlar ve akıllı sınıfları olsun oldukça iddialı bir üniversitedir. Biz geleceğin mühendislerini ve teknik elemanlarını yetiştirmede oldukça iddialıyız. Biz gençleri stantlarımıza ve üniversitemizi gezmeye davet ediyoruz. Nadir olarak bulunan birçok özellik üniversitemizde bulunuyor. Bu imkanlar geleceğin mühendislerini yetişmek amacıyla tercih döneminde bulunan gençlerimize sunulmuş bulunmaktadır. Eğitim modelimiz diğer üniversitelerden çok farklıdır, uygulama ağırlıklıdır ve simülasyon eğitimleri alarak gençler sektörün ihtiyaç duyduğu donanım ve ihtiyaçları kazanacaklar. Ülkemizin önde gelen savunma şirketleriyle protokoller imzaladık. Aynı zamanda modül eğitim sistemimizde dersleri birlikte planladık” Şeklinde konuştu.