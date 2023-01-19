Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye’de yetişen sarımsak genotiplerini sürgün ucu kültürü yöntemi ile çoğaltmayı başararak 1 diş sarımsaktan yüzlerce sarımsak elde etti, avuç büyüklüğündeki süper sarımsak üretimi bu şekilde yaygınlaştırılmış olacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye’de yetişen sarımsak genotiplerini sürgün ucu kültürü yöntemi ile çoğaltmayı başararak 1 diş sarımsaktan yüzlerce sarımsak elde etti, avuç büyüklüğündeki süper sarımsak üretimi bu şekilde yaygınlaştırılmış olacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ülke tarımın gelişmesi adına yaptığı ARGE çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üniversitede son olarak bitki doku kültürü laboratuvarlarına farklı yörelerden getirilen doğal sarımsaklar ve tescili alınmış sarımsaklar üzerinde laboratuvar çalışmaları yapılıyor.

SBTÜ akademisyenleri, tescili alınmış Kastamonu Taşköprü ve Mersin Alata sarımsaklarının yanı sıra; Kırklareli, Kıbrıs, Kilis illerinde doğada kendiliğinden yetişen sarımsaklar üzerinde çalışarak, 1 diş sarımsaktan yüzlerce sarımsak üretmeyi başardı.

Üzerinde çalışılan sarımsak türlerinden tescilli Alata sarımsağı, diş sayısı ve boyutuyla dikkat çekiyor. Diğer sarımsaklardan 4-5 kat büyüklükteki bu tür köklenme aşamasının ardından araziye aktarımı yapılarak üretime sunulacak. Bir tek dişi tam bir sarımsak büyüklüğünde olan Alata sarımsağı ’dev sarımsak’ olarak biliniyor.

Süper dev sarımsak dikkat çekiyor

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi. Gökhan Baktemur, üzerinde çalıştıkları sarımsakların laboratuvar koşullarında yetiştirildiğini belirterek, “Sarımsak ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan yaygın bir tür. Besleyiciliğin yanı sıra soframızın da vazgeçilmez bir sebzesi. Antioksidanca da zengin olması bu sebze türünün önemini daha çok ortaya çıkarıyor. Biz doku kültürü laboratuvarımızda farklı iklimlerden topladığımız sarımsaklar ve Türkiye’de yetiştirilmiş tescilli olan sarımsaklarımızın in vitro koşullarda yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de en fazla sarımsak yetiştiriciliği Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yapılıyor. En fazla üreten illerden birisi de Kastamonu Taşköprü sarımsağıdır. Biz burada ARGE çerçevesinde yaptığımız çalışmalar doğadan topladığımız kendi alanlarında yetişen sarımsaklar ve tescillenmiş olan sarımsakları laboratuvar koşullarında yetiştirip yetiştirilemediğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kastamonu sarımsağı, Alata sarımsağı ve Kırklareli, Kıbrıs, Kilis taraflarından doğada kendi kendine yetişmiş olan sarımsakları toplayarak laboratuvar koşullarında yetiştiriciliğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.