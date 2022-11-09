Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Atakum ilçesindeki Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesine 80 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu. Serada özel öğrencilerin toprağa dokunması sağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Atakum ilçesindeki Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesine 80 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu. Serada özel öğrencilerin toprağa dokunması sağlanacak.

Ulaşım, altyapı, turizm ve spor gibi birçok alanda yatırımı hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de dikkat çekiyor. Toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar üreticilere katkı sağlayan belediye, çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak içinde verdiği desteklerine devam ediyor. Daha önce Baruthane Ortaokulu ve Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu’na sera yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi şimdi de Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu’na 80 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu. Sera ile özel öğrencilerin toprağa dokunması amaçlanıyor.

Verilen destek için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Yiğit, “Çocuklarımızın eğitimine sağladığı katkı her şeyin üstünde. Büyükşehirin katkı ve desteğini yanımızda hissetmek bizi fazlasıyla sevindirdi. Çocuklarımız için toprağa dokunabilmek, doğayla iç içe olmak, bir şeyler üretebilmek çocuklar için oldukça kıymetli. Başkanımıza tüm veli ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız yavrularımıza rahat bir alan oluşturmak”

“Özel yavrularımızın velileriyle ve öğretmenleriyle birlikte onlara ait olan özel bir serada hem bitki yetiştirmelerini hem de üretmeyi öğrenmelerini hedefledik” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, “Amacımız onlara rahat bir alan oluşturmak. Bu sera da inşallah çocuklarımızın eğitimine destek verecek ve hayata farklı bakmalarına katkı sağlayacak. Desteğimiz de, elimiz de her zaman çocuklarımızın yanındadır. Evlatlarımızla birlikte bu serada yetiştireceğimiz lezzetli sebzeleri hep birlikte tadacağız inşallah” diye konuştu.