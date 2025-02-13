Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla programlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dolu dolu geçecek bir etkinlik takvimiyle vatandaşlarla buluşuyor.

SBB Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek programlarda ilk olarak 15 Şubat Cumartesi 15.00’te Aile Danışmanı ve Eğitimci-Yazar Dilek Cesur "Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi ile sevenleri ile buluşacak. 16 Şubat Pazar 19.30’da ise yüzlerce eseriyle gönüllerde yer eden, Bozkırın Tezenesi olarak bilinen büyük usta Neşet Ertaş anısına "Ustalara Saygı" başlığı ile konser düzenlenecek. Haftanın diğer programında ise İletişim Bilimci ve Yazar Uğur Batu, 18 Şubat Salı günü saat 19.00’da "Güzel Bir Gelecek" söyleşisinde Samsunlularla bir araya gelecek.

Dilek Cesur Samsunlularla buluşuyor

SBB Sanat Merkezi’nde ilk olarak 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Aile Danışmanı ve Eğitimci-Yazar Dilek Cesur "Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi ile sevenleri ile bir araya gelecek.

Neşet Ertaş Türküleri Özel Konseri

Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce eseriyle gönüllerde yer edinen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş anısına Neşet Ertaş Türküleri Özel Konseri ile 16 Şubat Pazar günü saat 19.30’da SBB Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Uğur Batı’dan Samsun’da Gençlik Buluşması

Samsun Büyükşehir Belediyesi etkinlik dolu haftada İletişim Bilimci ve Yazar Uğur Batı’yı da 18 Şubat Salı SBB Sanat Merkezi’nde okurları ile buluşturuyor. Gençlik Buluşması başlığı ile "Güzel Bir Gelecek" adlı söyleşi 19.00’da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesince vatandaşların katılımına ücretsiz olarak gerçekleşecek olan programlarda vatandaşlar hem keyifli vakit geçirecek hem de uzman isimleri dinleme fırsatı bulacak.