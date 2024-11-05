Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), tarafından ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programları başlatılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi kendi işini kurmak isteyen girişimcileri de yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi şehre yeni girişimciler kazandırmak ve yeni iş sahaları oluşturmayı hedefleyen girişimcileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programını hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 ayrı noktada bulunan Aile Yaşam Merkezlerinde ücretsiz olarak 18 yaş üstü girişimcilere verilecek eğitim için başvurular 5 Kasım Salı gününden itibaren başladı. Eğitim programı ile katılımcılar iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, atölye çalışmaları, pazarlama ve finansal yönetim gibi konularda kapsamlı eğitim alacak, girişimcilik dünyasına adım atma fırsatı bulacak.

Eğitimler hafta içi üç gün saat 09.30- 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek. başvurular ise internet üzerinden gerçekleştirilecek.