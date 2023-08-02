Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da tarımsal üretimi artırmak amacıyla son 4,5 yılda çiftçilere toplam 26 milyon liralık destek verdiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilde tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ile çiftçiler talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destekleniyor.

“Bin 45 çiftçiye destek verdik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle ‘yatay kalkınma’ konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “İlimizin dört bir yanında üretimi artırmak bizim için çok önemli. Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında son 4,5 yılda bin 45 çiftçiye 2 milyon 729 bin fidan, 7 bin 124 ton tohum, 3 bin 311 çiftçiye hayvancılık, 8 bin 804 adet ekipman ve 34 ton gübre desteği verdik, 10 adet de sera kurduk. Böylece 4,5 yılda üreticilerimize toplam 26 milyon liralık destek sağladık” dedi.

“Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Başkan Demir, ‘tarım kenti’ olan Samsun’un bu alanda Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Samsun’un mevcut tarımsal üretiminin daha da ileri seviyeye çıkması çiftçilerimizin desteklerle güçlendirilmesi en önemli hedeflerimizden birisi. Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda atılan her adımı verilen her desteği büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun’un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bereketli topraklara sahip olan kentimizde verdiğimiz kaliteli fide, fidan, tohum, makine ve ekipmanla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.