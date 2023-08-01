Samsun’da, İlkadım ilçesi Lise Caddesi asfaltını yenileyen Büyükşehir Belediyesi(SBB), Atakum ilçesine de FIFA standartlarında bir futbol sahası yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını hızla çözerken bir yandan da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İlkadım ilçesinde bulunan kentin en işlek noktalarından biri olan Lise Caddesi’nde yapılan çalışmalar araç ve yaya trafiğinin yoğunluğundan dolayı gece gerçekleştirildi. Lise Caddesi’nde 800 metre uzunluğundaki yolda asfalt yenileme yapan ekipler hummalı bir çalışma yürüttü.

“Ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz”

Vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hızlı bir şekilde çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyor. Şehrimizin her bir noktasına hizmet götürüyoruz. Kırsal bölgelerin yanı sıra kent merkezimizdeki ulaşım ağını da yeniliyoruz. Kentimizde ulaşım altyapısını güçlendirmek için ekiplerimizle 7/24 sahadayız. Yol sorunu olan tek bir mahalle, sokak, cadde kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Atakum’a yeni spor yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesiyle Atakum ilçesi FIFA standartlarında bir futbol sahasına kavuşuyor. Çobanözü Mahallesi’nde inşa edilen 706 kişi kapasiteli saha inşaatının yüzde 15’inin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Spor kenti Samsun’da yeni spor yatırımlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Sahalar, spor salonları inşa ediyor, sporcularımıza her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Samsun’un spor kenti unvanına katkı sunabilmenin çabası içerisindeyiz. Atakum ilçemizde inşası süren Çobanözü Futbol Sahası da önem verdiğimiz projelerden birisi. İnşaat çalışmaları kısa süre önce başladı. Yüzde 15 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. En kısa sürede yapımı tamamlanıp hizmete girecek” diye konuştu.