Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, görevi devraldığı 31 Mart 2024’ten bu yana il genelinde 850 milyon liralık altyapı yatırımı yapılarak 337 bin 935 metrelik hat döşendiğini söyledi.

SBB, tüm ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göreve geldiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nden bu yana geçen 8 aylık sürede altyapıya 850 milyon lira yatırım yapılarak 337 bin 935 metrelik hat döşendiğini belirtti. Su ve kanalizasyon hizmetleri faaliyet tablosu verilerine göre en çok yatırım, içme suyuna yapıldı.

İçme suyuna 325 bin 546 metrelik şebeke hattı

Belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplam 325 bin 546 metrelik içme suyu isale ve şebeke hattının 44 bin 107 metresi Atakum’da, 14 bin 461 metresi Alaçam’da, 11 bin 114 metresi Asarcık’ta, 57 bin 292 metresi Bafra’da, 19 bin 27 metresi Canik’te, 25 bin metresi Çarşamba’da, 14 bin 285 metresi Havza’da, 3 bin 281 metresi İlkadım’da, 26 bin 396 metresi Kavak’ta, 33 bin 825 metresi Salıpazarı’nda, 28 bin 841 metresi Tekkeköy’de, 20 bin 476 metresi Terme’de, 8 bin 114 metresi Yakakent’te, 9 bin 210 metresi Vezirköprü’de, 2 bin 550 metresi 19 Mayıs’ta, 5 bin 300 metresi Ayvacık’ta ve 2 bin 267 metresi Ladik’te yapıldı.

80 metresi Alaçam’da, 20 metresi Asarcık’ta, 474 metresi Bafra’da ve 34 metresi de Çarşamba’da olmak üzere toplam 608 metre uzunluğunda yağmursuyu hattını bitiren SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından; Alaçam’da 887, Asarcık’ta 200, Ayvacık’ta 21, Bafra’da bin 944, Çarşamba’da 596, Havza’da 279, Kavak’ta 326, Ladik’te 512, Ondokuzmayıs’ta 95, Salıpazarı’nda 519, Terme’de 2 bin 243, Vezirköprü’de 4 bin 28 ve Yakakent’te 131 olmak üzere toplam 11 bin 781 metre kanalizasyon hattı imal edildi.

“Samsun’umuz için özveriyle çalışıyoruz”

Kentin tüm ilçelerinde altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Halit Doğan, “Samsun’umuzun 17 ilçesindeki tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı özenle sürdürüyor; insanı merkeze alan yaklaşımımızla hemşehrilerimizin yaşam koşullarını daha da iyi hale getirmek için çalışıyoruz. İlçe bölge ayrımı yapmadan Samsun’umuzun her noktasına hizmet götürüyor, kentimizin altyapısını ilmek ilmek işliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizde olduğu gibi SASKİ ekiplerimizle birlikte de şehrimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Altyapı çalışmaları noktasında SASKİ Genel Müdürlüğümüz, tüm birimleri ve ekipleriyle büyük özveri örneği sergiliyor. SASKİ ekiplerimizle birlikte 8 aylık süreçte 337 bin 935 metre uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yatırım bedeli 850 milyon lira olan bir hizmeti de şehrimize sunmuş olduk. Sağlıklı kent, temiz su ve sağlam altyapı hedefiyle başlattığımız daha pek çok çalışmamız var. Bu işlerin yanında ilçelerimizde de içme suyu projelerimiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesini yakın zamanda Kavak’ta hayata geçirdik. Divanbaşı Göleti’nden Güven Göleti’ne 12 km uzunluğunda yeni içme suyu iletim hattı yaparak Kavak ilçe merkezimiz, cezaevi ve 54 kırsal mahallemizi susuz kalmaktan kurtardık. Bunun gibi çok sayıda projemizi aynı azim ve kararlılıkla şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Samsun’umuz için çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.