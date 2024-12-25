Sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere 568 bin 345 metre yol çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), çalışmalarını kendi ekip, ekipman ve ürettiği malzemelerle gerçekleştirdi.

SBB, 17 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında da şehirdeki ulaşım ağlarını geliştirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi; 466 bin 365 metre sathi kaplama, 47 bin 620 metre beton ve 54 bin 360 metre sıcak asfalt olmak üzere 568 bin 345 metre yol çalışması yaptı.

203 milyon TL’lik tasarruf sağlandı

Yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi uyguladığı yöntemle tasarruf sağlıyor. 4 beton santrali ve 10 taş ocağında üretilen malzemeler, güçlü araç parkuru ve personel gücüyle daha az maliyetli ve daha kaliteli yollara dönüşüyor. 2024 yılında 568 bin 345 metre yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını kendi ekip, ekipman ve ürettiği malzemelerle gerçekleştirerek 203 milyon 969 bin lira tasarruf sağladı.

2024’te sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere Terme’de 17 bin 110 metre, Çarşamba’da 48 bin 70 metre, Salıpazarı’nda 4 bin 300 metre, Ayvacık’ta 30 bin 70 metre, 19 Mayıs’ta 19 bin 350 metre, Bafra’da 61 bin 350 metre, Alaçam’da 33 bin 530 metre, Yakakent’te 3 bin 435 metre, Kavak’ta 31 bin 900 metre, Havza’da 36 bin 720 metre, Asarcık’ta 24 bin 780 metre, Ladik’te 23 bin 400 metre, Vezirköprü’de 41 bin 850 metre, İlkadım’da 35 bin 980 metre, Atakum’da 51 bin 885 metre, Canik’te 36 bin 605 metre, Tekkeköy’de 66 bin 210 metre yol çalışmasının yanı sıra bin 800 metre de DOKAP proje yolu çalışması gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “17 ilçemize eşit hizmet ilkesiyle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım ve yol çalışmaları da en öncelikli konularımızdan biri. Şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltacak yol çalışmaları yaparken kırsalda ise hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz özverili bir çalışma süreci ve planlı bir takvim doğrultusunda yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kendi ekip, ekipman ve ürettiğimiz malzemelerle bu çalışmaları sürdürerek çok önemli bir meblağın da belediyemizin kasasında kalmasını sağlıyoruz. İnsanımızın kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşımı bizim en önemli önceliğimiz. Bu anlayışla ‘Daha Hızlı Samsun’ diyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.