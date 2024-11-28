Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) online psikolog ve diyetisyen hizmeti başladı.

SBB Başkanı Halit Doğan’ın seçim dönemi söz verdiği online psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti başladı. SADEM Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilen psikolog ve diyetisyen hizmeti artık online olarak da gerçekleştirilebilecek. Hem yüz yüze hem de online hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak sağlanırken hizmetten sadece Samsun’da ikamet edenler yararlanabiliyor.

Yüz yüze ya da online psikolog ve diyetisyen hizmeti almak isteyenler SADEM ya da belediyenin internet sitesindeki SADEM başvuru sayfası aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların ardından belirlenen tarih ve randevu saatine göre ilk görüşme yüz yüze gerçekleştirilecek. Sonraki görüşmeler danışanın tercihine göre online ya da yüz yüze devam edecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, SADEM’de 3 psikolog, 1 sosyolog ve 1 diyetisyen ile ücretsiz olarak çocuk, ergen ve yetişkin bireylere; bireysel psikolojik danışma, çift ve aile danışmanlığı, bireysel diyet danışmanlığı hizmetleriyle psikoeğitim sunumları ve aile eğitimleri sunuyor.

“İnsanımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz”

Bir vaatlerini daha yerine getirmenin mutluluklarını yaşadıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Samsun’umuz için gece gündüz demeden çalışırken tek bir gaye üzerinde yoğunlaşıyoruz. O da Samsun’da yaşayan her bir hemşehrimizin yaşam standartlarını artırmak, hayatlarına dokunmak ve herkesin Samsun ile gurur duymasını sağlamak. Bu noktada hemşehrilerimizin talep ve beklentileri bizler için çok kıymetli. Dinleyen, anlayan ve hareket eden yaklaşımımızla, çalışmalarımıza hemşehrilerimizin talepleri ve isteklerini göz önüne bulundurarak yön veriyoruz. Seçim çalışmalarımız döneminde de online psikolog ve diyetisyen hizmeti noktasında hemşehrilerimizin yoğun bir talebi vardı. Bu hususta biz de online danışmanlık hizmeti için bir söz vermiştik. Göreve geldiğimizde de sözümüzü yerine getirmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak SADEM bünyesinde online psikolog ve diyetisyen hizmetini hemşehrilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Günlük hayatın yoğunluğunda danışmanlık hizmeti almaya vakti olmayan vatandaşlarımızın hayatlarını da kolaylaştırmış oluyoruz. Samsun’da yaşayan herkes ücretsiz bir şekilde bu hizmeti alabilecek. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.