Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, gerekli şartları taşıyan öğrencilerin 2025 yılı Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil sınav ücretlerini karşılayacaklarını söyledi.

SBB, öğrencilerin eğitim hayatlarında daha güçlü bir şekilde ilerlemelerine destek olmak için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsun’da ikamet eden ve üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin gerekli şartları taşıması koşuluyla 2025 yılı temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil sınav ücretlerini Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Öğrenciler başvurularını 6 Şubat itibariyle belediyenin ‘sinavucreti’ adresinden yapabilecek. Başvurular, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne iletilecek ve buradan yapılacak değerlendirme ile başvuru sahiplerinin mal varlığı durumu kontrol edilecek. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilerin sınav ücretleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 3 Mart Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

"Gençlerimizin daima yanındayız"

Eğitime yönelik her faaliyeti her projeyi çok kıymetli bulduğunu ifade eden Başkan Halit Doğan, "Gençlerimiz yalnızca bugünlerimizin değil yarınlarımızın da teminatı. Onların hayalleri, umutları ve başarısı bizler için çok kıymetli. Bu nedenle her zaman onların yanındayız. Daha önce üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerimizin doğru kararlar alabilmesi için ücretsiz tercih danışma noktaları kurarak onlara rehberlik hizmeti sunduk. Şimdi ise ihtiyacı olan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki evlatlarımızın eğitimi ülkemizin kalkınması, şehrimizin daha ileri gitmesi için en değerli yatırım. Onların başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmaya, her adımlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin, geleceklerini şekillendirme noktasında bizim de katkımız olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.