Sinop’ta düzenlenen U-18 Futbol Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları finalinde iki Samsun takımı karşı karşıya geldi. Berabere biten ve penaltılara uzayan maçı Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) U-18 Futbol Takımı takımı kazandı.
U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 4-7 Mayıs tarihlerinde Sinop Üniversitesi stadında düzenlendi. Müsabakaya Samsun, Çorum, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak’tan toplam 6 takım katıldı. Elemelerin ardından finalde Samsun Büyükşehir Belediyesi takımı ile Kara Samsunspor takımı karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda da gol çıkmadı. Ek uzatmalarda da gol bulunamayınca penaltılara gidildi. Müsabakayı penaltılarda Samsun Büyükşehir Belediyesi U-18 futbol takımı kazandı.