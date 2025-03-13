Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) düzenlediği Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile geleceğin polisleri, askerleri, bekçileri ve sporcularının yetişmesine katkı sunuyor. 2025 yılında 17 ilçeden çok sayıda gencin spor, eğitim ve kariyer yolculuğuna destek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Sanat kurslarından spor kurslarına, sosyal etkinliklerden kültürel etkinliklere gençlerin her zaman yanında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile de onların eğitim ve kariyer yolculuğuna katkı sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Spor Akademisi Hazırlık Kursları tüm hızıyla devam ediyor. POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) ve Bekçilik sınavlarında gençlere yardımcı olmak için hayata geçirilen Spor Akademisi’nde gençler uzman antrenörler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor. Bu yıl 17 ilçeden çok sayıda öğrencinin başvurduğu Spor Akademisi’nde branş ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları da yer alıyor. Gençler sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için zorlanmadan başarıya ulaşabiliyor.

"Gençlerimize desteğimiz sürüyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her projemizde gençlerimizin yanında olmayı; insanımıza dokunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bizim hem bugünümüz hem de geleceğimiz olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, kariyer planlaması, ücretsiz olarak spor ve sanat kursları, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin gelişimini her yönüyle destekliyoruz. Gençlerimizin geleceğe yürüyüşünde, hayallerindeki mesleğe ulaşma yolculuklarında bizim de katkımız olsun anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Spor Akademisi ile şehrimizin evlatlarını hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olduk. Bu yıl 17 ilçemizden çok sayıda gencimizi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız ile POMEM, MSÜ, AFAD, BESYO ve bekçilik alanlarında sınavlara hazırladık. Hazırlamaya da devam ediyoruz" dedi.